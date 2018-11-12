День Государственной фельдъегерской службы утвержден в Казахстане

Астана. 12 ноября. КазТАГ — Согласно постановлению правительства РК от 9 ноября 2018 года №732, внесены дополнения в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

«Внести в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение: перечень праздничных дат в РК, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом «47. День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан – 20 декабря», — говорится в документе.

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.