Астана. 12 ноября. КазТАГ — В австрийском городе Санкт-Пельтен открылось почетное консульство Казахстана, сообщается на сайте МИД РК.

«В целях установления межрегиональных связей и дальнейшего развития отношений между Казахстаном и Австрией в административном центре Федеральной земли Нижняя Австрия г. Санкт-Пельтен состоялась торжественная церемония открытия почетного консульства Республики Казахстан», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

В своем выступлении посол Казахстана в Австрии Кайрат Сарыбай отметил, что открытие почетного консульства будет способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.

Было обращено внимание на заинтересованность казахстанской стороны в углублении сотрудничества с Нижней Австрией в контексте диверсификации экономики страны. В частности, было отмечено, что данный регион известен современными технологиями в области деревообрабатывающей, нефтегазовой, текстильной, пищевой промышленностью и возобновляемых источников энергии. В этой связи посол призвал австрийскую сторону более активно развивать имеющийся потенциал в различных сферах взаимодействия с Казахстаном.

«К. Сарыбай вручил консульский патент и флаг Республики Казахстан новому почетному консулу Александру Кисс и пожелал ему успехов в расширении и углублении казахстанско-австрийского сотрудничества», — заключается в сообщении.