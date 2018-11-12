Торговля Китая с соседями в юанях возможна без отказа от доллара США

Астана. 12 ноября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Торговля Китая с соседними странами в юанях возможна без отказа от доллара США, считает дипломат, заместитель декана Школы международных отношений и государственного управления Шанхайского университета иностранных языков Ян Чэн.

«Китай уже ведет расчеты в национальных валютах с рядом стран, и торговля в юанях с соседними государствами вполне реальна, но для этого нет необходимости отказываться от использования доллара. У нас уже давно идет обмен валютами между Китаем и соседними странами. И не только с соседними, но и с латиноамериканскими странами, например. Опыт расчетов в национальных валютах уже существует, и успешный опыт. Но это не мешает странам-соседям использовать доллар, как международную валюту», — сказал Ян Чэн на брифинге в рамках заседания Astana Club в понедельник.

Он заявил, что Китай не стремится занять место США во главе мировой финансовой системы.

«Сегодня в мировой финансовой системе доминируют именно США. Мы уважаем эту традицию и хотим найти компромисс и с Соединенными Штатами, и с другими странами», — отметил дипломат.