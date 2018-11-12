Астана. 12 ноября. КазТАГ – Прямой авиарейс свяжет Астану и Душанбе в декабре 2018 года, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

«Впервые начиная с 14 декабря 2018 года казахстанская авиакомпания Scat планирует открытие нового рейса в столицу Таджикистана г. Душанбе из Астаны. Открытие рейса стало возможным благодаря проведенной работе авиационных властей двух стран и авиакомпании Scat в рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству и двусторонних переговоров, которое внесет значительный вклад в развитие добрососедских взаимоотношений Казахстана и Таджикистана», — сообщили в МИР РК в понедельник.

В ведомстве уточнили, что рейсы по маршруту Астана–Душанбе–Астана будут выполняться два раза в неделю по пятницам и воскресеньям на воздушном судне типа CRJ-200.

«В настоящее время открыта продажа авиабилетов, которые можно приобрести на сайте авиакомпании Scat или в агентствах по продаже авиабилетов», — уточнили в министерстве.