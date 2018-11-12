Запуск «Протонов» с Байконура планируют прекратить в 2025 году

Алматы. 12 ноября. КазТАГ – Запуск ракет-носителей (РН) «Протон-М» с Байконура планируют прекратить в 2025 году, передает корреспондент агентства.

«Планы Роскосмоса по Байконуру: 2022 год – начало летных испытаний ракеты среднего класса «Союз-5» в беспилотном варианте (с КА), с 2023 года в варианте с новым пилотируемым кораблем (ПТК). 2025 год – окончание эксплуатации РН «Протон-М». Перевод пусков тяжелых РН на Восточный», — написал в соцсети глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По космодрому Восточный он уточнил, что с 2023 года планируется начало эксплуатации второго стартового комплекса (СК) для РН «Ангара» легкого и тяжелого классов; с 2026 года – начало летных испытаний «Ангары 5В» с водородной ступенью; с 2028 года – начало эксплуатации третьего СК для РН «Союз-5» и РН сверхтяжелого класса, в том числе с ПТК.

«При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты «Союз-2» различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем «Союз МС». В конце 2019 года завершается эксплуатация РН «Союз ФГ», с января 2020 года «Союз МС» будет летать на РН «Союз-2.1.а», — добавил Д. Рогозин.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» посчитал стоимость пуска ракеты «Союз-5» в рамках совместного проекта России и Казахстана. В частности, она, по словам Д. Рогозина составит $60 млн. Отмечалось, что эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит предприятиям из России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год. Также за счет реализации проекта на космодроме Байконур будет открыто около 500 рабочих мест.