Алматы. 11 ноября. КазТАГ – «Роскосмос» посчитал стоимость пуска ракеты «Союз-5» в рамках совместного проекта России и Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5» в рамках совместного проекта России и Казахстана «Байтерек» составит $60 млн», — написал в соцсети глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит предприятиям из России и Казахстана ежегодно осваивать $360 млн при шести пусках в год. Также за счет реализации проекта на космодроме Байконур будет открыто около 500 рабочих мест.

В презентации подчеркивается, что ракета сможет конкурировать с Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.

Д. Рогозин также сообщил о планах запустить 240 космических носителей «Союз-5» на Байконуре в течение 40 лет. Он также уточнил, что общий бюджет пусков составит $14,4 млрд.