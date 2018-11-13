Активы аэропорта Алматы за январь–сентябрь 2018 года сократились на 2,8%

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Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Активы АО «Международный аэропорт Алматы» (МАА) за январь–сентябрь 2018 года сократились на 2,8%, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Активы МАА за январь–сентябрь 2018 года сократились на 2,8% – до Т78,4 млрд», — говорится в консолидированной финансовой отчетности компании во вторник.

Обязательства аэропорта за отчетный период сократились на 23,2% — с Т17,2 млрд до Т13,1 млрд, собственный капитал вырос на 2,9% – до Т65,2 млрд, уставный капитал не изменился и составил Т78,4 млрд.

Согласно документу, чистая прибыль МАА за январь-сентябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросла на 17% (до Т4,1 млрд), прибыль до налогообложения – на 10,3% (до Т5,3 млрд), выручка – на 13,6% (до Т44,7 млрд).

Международный аэропорт Алматы – крупнейший в Центральной Азии, обслуживший в 2017 году 5,7 млн пассажиров. Воздушная гавань имеет две взлетно-посадочные полосы длиной 4,4 км и 4,5 км, способные принимать все типы воздушных судов без ограничений по метеоминимуму категории III «В» ИКАО, при видимости не менее 75 м.

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Единственный акционер АО «Международный аэропорт Алматы» – Venus Airport Investments B.V. (Амстердам, Королевство Нидерландов).

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