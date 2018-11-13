Систему информирования об опасной продукции создают страны ЕАЭС

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Систему информирования об опасной продукции создают страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Утвержден временный порядок взаимодействия уполномоченных органов стран союза и комиссии при реализации пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей техрегламентам ЕАЭС. Документ определяет требования к такому взаимодействию и состав сведений, при обмене которыми оно будет осуществляться. Система информирования об опасной продукции создается в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС», — сообщили в ЕЭК во вторник.

В комиссии отметили, что участники системы смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений; случаях продажи товаров, подлежащих обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов союза, без документов о такой оценке и других инцидентах.

«По опасной продукции, то есть не соответствующей требованиям союзных техрегламентов, выявленной в том или ином государстве-члене, органы госконтроля будут принимать различные меры, вплоть до изъятия ее из обращения на всей территории ЕАЭС. Пилотный проект планируется апробировать на примере пяти техрегламентов союза. Временный порядок повысит эффективность госконтроля в результате применения единообразных подходов и отлаженных механизмов сотрудничества контролирующих органов ЕАЭС», — говорится в сообщении.