Два зампреда правления «Цеснабанка» исключены из состава правления

Алматы. 13 ноября. КазТАГ – Два заместителя председателя правления АО «Цеснабанк» исключены из состава правления, сообщает сайт Казахстанской фондовой биржи (KASE).

«Совет директоров АО «Цеснабанк» решением от 9 ноября 2018 года исключил из состава правления банка двух заместителей председателя – Ольгу Бойко и Каната Туксаитова. Правление, с учетом изменений, теперь состоит из председателя – Ульфа Вокурки и четырех членов правления – Дмитрия Ли, Альнура Китапбаева, Джордже Стаменковича и Марата Джаукенова», — говорится в сообщении во вторник.

Контролирующий акционер АО «Цеснабанк» – АО «Финансовый холдинг «Цесна» (68,58% акций), совет директоров которого возглавляет бывший руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков – вместе с сыном Дауреном Жаксыбеком он владеет более чем 70% простых и привилегированных акций корпорации.

АО «Цеснабанк», по данным Нацбанка, на 1 октября 2018 года занимал второе место среди 28 казахстанских банков по объему активов.

Напомним, в сентябре стало известно, что «Цеснабанк» занял у Национального банка Казахстана (НБРК) $407 млн. Как отмечалось в комментарии банка, в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности был привлечен краткосрочный заем НБРК в сумме Т150 млрд. В «Цеснабанке» также добавили, что 5 сентября произвели частичное погашение займа на сумму Т100 млрд, пообещав, что оставшаяся часть займа, включая вознаграждение, «будет погашена в ближайшее время».

Кроме того, сообщалось, что портфель сельхозкредитов на Т450 млрд намерены выкупить у «Цеснабанка» НБРК и правительство.

До указанных событий «Цеснабанк» также стал участником программы оздоровления финансового сектора и уже получил льготное финансирование путем размещения субординированных облигаций на срок 15 лет с доходностью 4% на сумму Т100 млрд.

19 октября стало известно, что долг АО «Цеснабанк» перед НБРК вырос до Т200 млрд.

5 ноября сообщалось, что за девять месяцев 2018 года совокупные активы финучреждения снизились на 7% – до Т2 129 977 млн.

6 ноября МИА КазТАГ сообщало, что с АО «Цеснабанк» хотят снять обязательства по целевому использованию выданных через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» средств Национального фонда Казахстана.

12 ноября в «Цеснабанке» заявили о стабилизации ситуации.