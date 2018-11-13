Сагинтаев сделал выговор вице-министру МНЭ в виду критики главы государства насчет безобразия с тарифами на коммуналку

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал выговор вице-министру министерства национальной экономики РК Серику Жумангарину в виду критики главы государства насчет безобразия с тарифами на коммуналку.

«Поддерживаю МНЭ в наведении порядка в работе антимонопольного комитета. В соответствии с моим распоряжением объявлен выговор вице-министру, курирующему эту сферу Серику Жумангарину», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

По его мнению, недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счет завышения тарифов и управляющие компании должны ответить по закону.

«Расследования должны быть публичны. Через две недели заслушаем этот вопрос здесь на заседании правительства. Данная работа должна идти совместно с прокуратурой. На этом заседании МНЭ РК должны доложить о целевом расходовании монополистами средств, выделяемых из бюджета в качестве субсидий», — отметил Б. Сагинтаев.