Сагинтаев сделал выговор вице-министру МНЭ в виду критики главы государства насчет безобразия с тарифами на коммуналку

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Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1918 года Казахстан – 100 лет назад. Ноябрь 1918 года
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Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сделал выговор вице-министру министерства национальной экономики РК Серику Жумангарину в виду критики главы государства насчет безобразия с тарифами на коммуналку.

«Поддерживаю МНЭ в наведении порядка в работе антимонопольного комитета. В соответствии с моим распоряжением объявлен выговор вице-министру, курирующему эту сферу Серику Жумангарину», — сказал Б. Сагинтаев на заседании правительства во вторник.

По его мнению, недобросовестные монополисты, которые получили прибыль за счет завышения тарифов и управляющие компании должны ответить по закону.

«Расследования должны быть публичны. Через две недели заслушаем этот вопрос здесь на заседании правительства. Данная работа должна идти совместно с прокуратурой. На этом заседании МНЭ РК должны доложить о целевом расходовании монополистами средств, выделяемых из бюджета в качестве субсидий», — отметил Б. Сагинтаев.

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