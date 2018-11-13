Причины ослабления тенге на 12,7% с начала года назвал председатель Нацбанка

Астана. 13 ноября. КазТАГ – Оксана Скибан. Причины ослабления тенге на 12,7% с начала года назвал председатель Национального банка РК (НБРК) Данияр Акишев.

«На валютном рынке курсе тенге с начала года по 12 ноября ослаб на 12,7% – до Т374,47 за $1. Ослабление тенге было вызвано внешними факторами. Среди них укрепление доллара США и повышение ставки ФРС (Федеральной резервной системы – КазТАГ), как следствие, оттоки капитала с развивающихся рынков, а также ослабление российского рубля и соответствующее изменение курса тенге к внешним условиям», — сказал Д. Акишев на заседании правительства во вторник.

Напомним, 31 октября сообщалось, что НБРК сохранит режим плавающего обменного курса без установления границ, коридора или других ориентиров.

«Считаем, что обменный курс будет складываться, в основном, в зависимости от ситуации с платежным балансом страны, то есть под влиянием баланса притоков и оттоков иностранной валюты на рынок страны. Это позволяет минимизировать внешние шоки и незамедлительно корректировать показатели конкурентоспособности нашей экономики», — цитировала пресс-служба Нацбанка главу финрегулятора Д. Акишева.