Крайне правая партия ФРГ шантажирует ЕС Декситом в случае невыполнения реформ

Алматы. 14 января. КазТАГ – Крайне правая партия Германии «Альтернатива для Германии» (AfD) угрожает начать кампанию по выходу из ЕС, если Брюссель не начнет реформы Евросоюза, сообщает Euronews.

«Крайне правая партия Германии «Альтернатива для Германии» (AfD) проголосовала за кампанию за выход Германии из Европейского союза, если Брюссель не выполнит свои требования по проведению реформы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в то время как на конгрессе партии, рядовые члены настаивали на включении так называемого Дексита в манифест партии, партийные лидеры подошли к этой идее с осторожностью, осознавая, что большинство стран поддерживает ЕС.

В свою очередь, Guardian отмечает, что требование провести кампанию по Декситу было включено в проект манифеста партии, который она собирается представить на выборах Европарламент.

Как сообщается, участники конгресса также проголосовали за роспуск Европейского парламента.

По информации издания, первоначально AfD была основана как партия евроскептиков, но ее влияние в парламенте Германии возросло после того, как правые пришли к власти и переключили внимание на борьбу с исламом и иммиграцией.

Лидеры партии утверждают, что Брюссель обладает слишком большой властью, и превышает возложенные на него чисто экономические полномочия.

По словам лидера партии Александра Голанда, у AfD есть партнеры, разделяющие ее взгляды, в других странах — такие как Партия свободы Австрии и Лига Италии.