Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс публикаций среди СМИ

Алматы. 14 января. КазТАГ – Союз журналистов Казахстана объявляет конкурс публикаций в честь 60-летия СЖК.

«В 2019 году Союзу журналистов Казахстана исполняется 60 лет. В связи с этим Союз журналистов Казахстана объявляет традиционный конкурс публикаций, видеосюжетов, радиопередач», — говорится в сообщении в понедельник.

При этом отмечается, что конкурс проводится по следующим номинациям: репортерская работа, экономическое обозрение, политическое обозрение, журналистское расследование, телевизионная программа, фоторабота, лучший интернет-проект, имя в соцсети (блогер).

«На конкурс принимаются материалы, опубликованные за период с 1 июля 2018 года по 28 мая 2019 года. Аудио-, видеоматериалы, а также газетные публикации необходимо высылать на e-mail: union-press@kazmedia.kz, тел.: 8 (727) 267 00 06. Работы будут приниматься до 5 июня, итоги будут оглашены 15 июня. Участникам конкурса необходимо приложить анкету: ФИО, адрес, телефон, место работы или учебы, e-mail», — сообщили в Союзе журналистов.

Как сообщается, победители в каждой номинации будут награждены денежными премиями и ценными подарками. Награждение лауреатов Союза журналистов Казахстана состоится 28 июня – в День работника информации и связи. Время и место проведения будет объявлено дополнительно.

По информации СЖК, конкурс дает свободу выбора тем для публикаций.

«Это могут быть инновационные разработки, поддержка предпринимательских инициатив в регионах, проблемы окружающей среды, вовлечение населения в общественно важную деятельность. Приветствуются темы культурного разнообразия, расширения потенциала молодежи, защиты прав человека, решения социальных проблем, разработка предложений для внесения изменений в действующее законодательство, повышение уровня общественного и гражданского образования и т.д.» — говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что отличительная особенность этого конкурса – представление материалов о журналистах и редакциях газет, ТВ, радио, внесших большой вклад в решение проблем региона, пропаганду исторического и культурного наследия народа.

Главное требование к материалам на конкурс – объективное, всестороннее, глубокое исследование темы, оригинальный, креативный подход к проблеме, актуальность, оперативность. Серия публикаций на актуальную тему предпочтительна.

Состав жюри и другая важная информация о конкурсе будет публиковаться на странице Союза журналистов в Fasebook и сайте Союза журналистов Казахстана.