ЕАЭС и Сербия достигли прогресса по соглашению о свободной торговле

Алматы. 15 января. КазТАГ — Третий раунд переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и республикой Сербией прошел в Белграде, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласно информации, делегацию ЕАЭС возглавила член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, Сербии – вице-премьер-министр, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия Расим Ляич.

«Новое торговое соглашение даст качественные возможности для улучшения торгового баланса Армении и Кыргызстана с Сербией, а также единые для всех пяти стран ЕАЭС обновленные правила торговли с партнером», — говорится в сообщении во вторник.

По мнению В. Никишиной, по итогам двух дней работы удалось достичь значительного прогресса в согласовании текста соглашения.

«Можно констатировать, что в регуляторной плоскости пакет договоренностей совместными усилиями сформирован. В то же время нам надо продолжить работу по досогласованию условий взаимного доступа товаров. Сейчас – на завершающей стадии переговоров – речь идет о наиболее чувствительных позициях для сторон. Требуется очень точная и ответственная выверка всех принимаемых решений», – сообщила она.

При этом министр ЕЭК выразила надежду, что, несмотря на ряд неурегулированных вопросов, переговоры скоро завершатся.

«Сербия является одним из важных торговых партнеров ЕАЭС, с которым отдельные страны Союза (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация) ранее уже установили режим свободной торговли. За десять месяцев 2018 года оборот внешней торговли между ЕАЭС и Сербией составил 1,9 млрд. долларов», — подчеркивается в пресс-релизе.