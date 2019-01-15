Инаугурация Трампа обошлась в $104 млн – СМИ

Алматы. 15 января. КазТАГ – Инаугурация Дональда Трампа обошлась в 104 млн долларов, сообщает американский информационный портал ABCNews.

«По сравнению с прошлыми инаугурациями торжества, связанные с присягой Трампа, были скромными по масштабу – некоммерческая группа, созданная для наблюдения за празднованием, отметила только три крупных мероприятия. Но количество задействованных средств было рекордным – собрано более 107 млн долларов и потрачено 104 млн долларов, что вдвое больше, чем во время первой инаугурации президента Барака Обамы», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что инаугурационный комитет Трампа потратил более 1,5 млн долларов в его гостинице в Вашингтоне. Кроме того, отчеты показывают, что комитет потратил более, чем по 1 млн долларов в двух других отелях – Willard Hotel и Fairmont Hotel.

По информации издания, 130 тыс. долларов было потрачено на подушки для стульев на двух гала-ужинах для избранного президента, 10 тыс. долларов – на косметику для официантов, обслуживавших банкеты, 2,7 млн долларов было выплачено за бродвейское исполнение «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и шоу из Лас-Вегаса, участниц которого привез приятель Трампа Стив Уинн для частной вечерники.

Кроме того, 26 млн долларов было выплачено компании по проведению праздников WIS Media Partners, основанной подругой Мелании Трамп Стефани Уинстон-Волкофф. При этом, для выполнения работ компания наняла нескольких субподрядчиков. Сама Уинстон-Волкофф получила за свои услуги 1,62 млн долларов. Кроме того, тысячи долларов были потрачены на оплату ее обедов и поездок, включая поездки на такси в аптеку и прачечную. А одна пара, работающая на Уинстон-Волкофф, выставила счет в размере 1835 долларов за обслуживание номеров в течение трех дней.

Как сообщается, почти 2,7 млн долларов получила компания главы избирательного штаба Трампа Брэда Парскала, занимавшаяся цифровым сопровождением инаугурации, а Fortalice Solutions LLC, которая специализируется на кибербезопасности, получила 450 тыс. долларов. Кроме того, инаугурационный комитет выделил Tiffany & Company 130 тыс. долларов за салатники.

Документы также подтверждают значительные суммы, потраченные на поездки и обеды для десятков друзей и помощников в дни, предшествовавшие инаугурации. Так, например, комитет заплатил 25 тыс. долларов, чтобы оплатить проживание в отеле приятелю Трампа, управляющему недвижимостью Говарду Лорберу.

Ранее опубликованные данные показали, что услуги билетного агентства, которому было поручено организовать все билеты и приглашения на торжества, обошлись в 4 млн долларов, а также еще около 4 млн долларов было выплачено Дэвиду Монну, организатору торжеств в Нью-Йорке.

По информации издания, расходы в отеле Trump International Hotel в Вашингтоне уже были предметом внимания этических групп и демократов. Даже без новых данных, касающихся инаугурационных расходов Трампа, различные кампании и группы республиканцев, а также иностранные правительства потратили в отеле почти 2 млн долларов с тех пор, как Трамп вступил в должность.

В прошлом году Палата представителей демократов внесла законопроект, согласно которому администрация должна публично отчитываться каждый раз, когда Трамп или другие федеральные чиновники тратят деньги налогоплательщиков в принадлежащих Трампу отелях и полях для гольфа.