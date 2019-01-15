Оказать допсоцпомощь к 30-летию вывода войск СССР из Афганистана планируют в Астане

Астана. 15 января. КазТАГ – Оказать дополнительную социальную помощь к 30-летию вывода войск СССР из Афганистана планируется в Астане, сообщается в проекте решения столичного маслихата.

«Оказать дополнительную социальную помощь к 30-летию вывода войск бывшего Союза Советских Социалистических Республик с территории Афганистана (15 февраля 2019 года) зарегистрированным и постоянно проживающим в городе Астане лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, из числа участников боевых действий в Афганистане, в размере 30 000 тенге», — говорится в представленном во вторник документе.

Проект решения вынесен на публичное обсуждение до 29 января.

Советский конфликт в Афганистане продолжался с 1979 по 1989 годы. Поводом для ввода войск СССР стала апрельская революция и начало гражданской войны в Афганистане. Советский Союз стремился поддержать режим Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) и обезопасить свои южные границы. По разным оценкам, в результате Афганской войны погибли от 670 тыс. до 2 млн. человек, из которых более 15 тыс. – советские граждане.

Вывод войск СССР из Афганистана начался 15 мая 1988 года и завершился 15 февраля 1989 года.