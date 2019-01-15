Оптимизация госуслуг ожидается в Казахстане

Астана. 15 января. КазТАГ – Оптимизация государственных услуг запланирована в Казахстане, сообщил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

«В рамках в совершенствования нормативно-правовой базы сформирован законопроект, предусматривающий более 500 поправок в 43 закона и 10 кодексов. Данный законопроект направлен на оптимизацию 121 госуслуги», — сообщил Д. Абаев на заседании правительства во вторник.

Например, предусматривается автоматический возврат излишне уплаченных налогоплательщиками сумм.

«Предусмотрены поправки, которые позволят регулировать порядок оказания госуслуг только одним нормативным актов. Всего будет направлено на отмену 3,5 тысячи стандартов и регламентов», — добавил министр.

По его словам, по итогам 2018 года уже завершена оптимизация 76 госуслуг. Так, реализована подача электронного заявления на получение водительских прав и на регистрацию транспортного средства. С момента запуска этими услугами воспользовались более 23 тыс. раз. Раньше регистрация транспорта занимала шесть часов, теперь же – два часа.

«Благодаря переходу в электронный формат регистрация при купле-продаже транспорта занимает только 20 минут. Исключена необходимость представления документов «на бумаге». Раньше же гражданам нужно было предоставить акт регистрации транспортного средства, удостоверение личности, документы, подтверждающие уплату пошлин и сборов, свидетельство о регистрации транспортных средств, государственные регистрационные номерные знаки», — сказал Д. Абаев.