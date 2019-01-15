«И если Минску Москва предложила «нефть в обмен на объединение», то с Астаной она может разыграть формулу «гарантии преемственности в обмен на объединение». «Отношение к советскому прошлому в Казахстане: от крайности к крайности». «Деньги – это зло. Выйдешь на рынок – зла и не хватает»

Сетевой Казахстан 15 января 2019г.

SAYASAT . ORG . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «На Батьку надейся, а сам не плошай» — В вариантах трансфера власти Нурсултана НАЗАРБАЕВА появилась новая сюжетная линия – Союзное государство. Еще полгода назад этот сценарий был unreal, а сейчас – в числе рабочих. Его перспектива, как ни странно, во многом зависит от белорусского президента Александра ЛУКАШЕНКО. Сможет ли он отказаться от российского предложения и при этом удержать власть? От этих вопросов зависят перспективы трансформации ЕАЭС в политическое объединения, а значит и по какому сценарию пойдет транзит власти в Казахстане… Если Москва включит Минск в фарватер Союзного государства, то это политическое объединение может стать началом трансформации ЕАЭС в политическое объединение. И, скорее всего, следующее предложение будет сделано Астане, которую Кремль называет автором Евразийского союза. При этом, как и в случае с Белоруссией, момент предложения будет удачным – Казахстан находится накануне не только электорального цикла, но и транзита власти. И если Минску Москва предложила «нефть в обмен на объединение», то с Астаной она может разыграть формулу «гарантии преемственности в обмен на объединение». Поэтому от того сможет ли президент Лукашенко отказаться от российского предложения и при этом удержать власть, зависит перспектива переключения ЕАЭС на политические рельсы, а значит и по какому сценарию пойдет трансферт власти в Казахстане.

CAMONITOR . KZ . Кенже ТАТИЛЯ — «Отношение к советскому прошлому в Казахстане: от крайности к крайности» — Советский период является одним из самых противоречивых отрезков нашей национальной истории, поскольку в нем трагическое зачастую соседствует с несомненными достижениями. Поэтому он не может восприниматься только в черно-белых красках. Мы попросили известного казахстанского историка Нуртая МУСТАФАЕВА поделиться своим виденьем той эпохи — Главная причина нынешнего всплеска интереса к личности Сталина и к советскому периоду – политическая. Если без обиняков, то это недовольство людей современными реалиями, типом общества, в котором деньги стали мерилом всего. Большинство граждан понимает, что у них нет возможности самореализоваться в силу того, что социальные лифты не работают. За исключением спорта высших достижений, где блат ничего не решает, во всех других сферах жизни есть ограничения в карьерном росте. Главенствует принцип «чужие здесь не ходят» (включенность в группы, кланы). Возникло огромное социальное расслоение: с одной стороны – кучка сверхбогатых мультимиллиардеров, а с другой – миллионы работающих граждан с очень низкими доходами.

«Рынок недвижимости в РК: каких сюрпризов ждать в наступившем году?» — По прогнозам экспертов, в 2019 году рынок недвижимости вряд ли ожидают существенные изменения. Скорее всего, он будет таким же (или может слегка активизироваться), как в прошлом году. Хотя полностью исключать какие-то непредсказуемые явления никто из аналитиков не спешит, поскольку рынок все еще слаб и не выработал достаточного иммунитета от кризисов.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Москвичка с казахским акцентом» — «Шоколадница» на Остоженке, стук чашек, запах кофе, за окном мягко падает снег. Моя собеседница, Лиза ОСИПОВА, – настоящая москвичка (обувь на плоском ходу, открытая улыбка, широко распахнутые глаза) и вдруг, присаживаясь напротив, она уверенно здоровается на казахском: «Сәлеметсізбе. Қалдарыңыз қалай?». Слышится мягкий деликатный славянский акцент, однако за непосредственностью интонации и отчетливо проговариваемыми окончаниями чувствуется хорошая языковая практика. Конечно, от соавтора канала на YouTube «Москва қазақша», в котором две выпускницы Московского государственного лингвистического университета, Елизавета Осипова и Анастасия РЕШЕТНИКОВА, рассказывают о достопримечательностях Москвы на казахском языке, иного и не ожидаешь. И все-таки непривычно (и приятно) слышать казахскую речь в московском кафе.

TASS . RU . «Режиссер фильма «Айка»: москвичи не представляют, что происходит в реальной жизни» — 14 февраля в прокат выходит картина российского режиссера Сергея ДВОРЦЕВОГО «Айка» про молодую мигрантку, приехавшую в Москву и вынужденную оставить своего ребенка в роддоме, чтобы выжить. Лента попала в конкурс Каннского фестиваля в 2018 году и принесла исполнительнице главной роли Самал ЕСЛЯМОВОЙ приз за лучшую женскую роль. Также фильм был отобран в короткий список номинантов на премию «Оскар» от Казахстана. Дворцевой рассказал ТАСС о том, как ему удалось проникнуть в закрытый мир московских мигрантов и почему он решил оставить финал «Айки» открытым.

TIME . KZ . «По верхнему пределу» — Какими будут курс доллара и уровень инфляции в 2019 году — версия экономиста Мерея ИСАБЕКОВА — В республике снижение уровня инфляции, уменьшение дефицита счета текущих операций, некоторая дедолларизация банковских депозитов выступили внутренними факторами, сбалансировавшими тенге с точки зрения потерь. Тем временем смягчение риторики представителей ФРС после декабрьского заседания привело к снижению индекса доллара США. При прочих равных условиях давление на валюты развивающихся рынков в 2019 году, вероятнее всего, будет ниже в сравнении с прошлым годом. Активные действия ОПЕК+ по балансировке рынка нефти и значительное снижение цен на нефть ниже текущих уровней в 2019 году маловероятны. С учетом вышесказанных факторов и активных действий Нацбанка по стабилизации финансового сектора в 2019 году не стоит ждать значительного снижения стоимости нацвалюты. АФК на ежемесячной основе проводит опрос среди профессиональных участников финансового рынка. Так, по мнению экспертов, курс по паре USD/KZT к концу года в среднем ожидается на уровне 380,4 тенге за доллар, медиана — 378,5 тенге/доллар.

«Хроника пикирующего автобуса» — На рынке общественного транспорта Алматы очередной передел собственности. Расклад в системе общественного транспорта (ОТ) южной столицы кардинально изменился две недели назад. С тех пор власти держат паузу — ни ответа ни привета. Пока ситуация вписывается в формулу: один король умер — ТОО “Green bus company”, да здравствует новый король — ТОО “Алматыэлектротранс”. Как и почему ОТ первого мегаполиса страны до этого докатился? Возможно, эти вопросы для кого-то еще важны, но уж не для рядовых алматинцев, каждодневно пользующихся ОТ. Для них куда существеннее другой вопрос: будет ли наконец обещанный властями качественный сервис на рынке пассажирских перевозок в самом крупном городе страны?

CARAVAN . KZ . ««Менее надежно и более непредсказуемо»: казахстанский аналитик рассказал о рисках хранения сбережений в евро» — Казахстанский аналитик и руководитель аналитического отдела «FXPrimus» Арман БЕЙСЕМБАЕВ — Тенге к евро намного более волатилен, чем к доллару. К примеру, на фоне стабильного курса доллара к тенге можно увидеть ослабление или укрепление евро к тенге. То есть с точки зрения хранения сбережений евро представляется менее надежным и более непредсказуемым. К тому же на фоне происходящих в ЕС событий – греческого кризиса, брекзита, волнений в Каталонии, итальянского политического кризиса и целого ряда других, доверия к евро это не повышает ни у бизнеса, ни у населения. Более того, в 2010-2012 годах в мире было стойкое ощущение, что евро как валюта умирает и в перспективе вообще может быть упразднено, а весь Евросоюз – распущен. Тем не менее кризис был преодолен, но это существенные риски, которые значительно подорвали позиции этой валюты и похоронили амбиции европейских политиков о евро как об альтернативе доллару США.

KAPITAL . KZ . «В Нацбанк поступают жалобы на действия коллекторов» — В Казахстане работают 138 коллекторских агентств. Как они должны работать, особенности государственного регулирования и контроль за их работой прописаны в Законе «О коллекторской деятельности». Основные жалобы, которые поступают в Национальный банк, связаны с нарушением порядка взаимодействия с должником, который определен статьей 5 Закона. В Нацбанке напомнили, что коллекторам запрещены следующие действия: — распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц; — оказание давления, угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

365 INFO . KZ . «Коррупция начинается с родительских чатов» — В обществе с низким уровнем доходов у большинства населения все измеряется через деньги, считает социолог Гульмира ИЛЕУОВА. Поэтому число сограждан, привыкших «разводить вопросы», не сокращается. Правда, особо и не увеличивается — но этому есть свое объяснение. А мнение, что это число растет чуть ли не на дрожжах, сложилось из-за… масс-медиа.

«Продукты снова подорожали с начала года» — Первая неделя января отметилась ростом цен: выросла стоимость 12 из 19 социально-значимых продовольственных товаров. Причем в трех случаях — на полпроцента и более. В перечень социально значимых продовольственных товаров в Казахстане относятся: 4 вида овощей (картофель, лук, морковь, капуста), 2 вида мяса (говядина и курица), 4 вида молочной продукции (молоко, кефир, творог, сливочное масло), 7 видов бакалейной продукции (гречка, рис, мука, рожки, сахар, соль, подсолнечное масло), хлеб и яйца.

REZONANS . KZ . Вячеслав КОХАНОВ – «Не стыдно, когда не видно» — Любой адекватный гражданин, пройдясь вдоль прилавков супермаркета, не устает зло восхищаться неуклонному повышению цен на продукты. Как говорят у нас в деревне, деньги – это зло. Выйдешь на рынок – зла и не хватает. Вероятно, у спецов от статистики есть некая научная методика, согласно которой вакханалия цен превращается, согласно отчетам, в кроткого ручного котенка. Ну очень маленького, белого и пушистого. Такую благолепную картинку не стыдно представить и очень большому начальству. Не стыдно, когда не видно… Монетарным властям Отечества, отвечающим за «порядок в танковых войсках», важно сдержать бурю и натиск экономического кризиса. То есть, правительство поставило монетаристам первейшую задачу – не дать разогнаться тяжелому катку проклятой инфляции!

INFORM . KZ . Садык АКИЖАНОВ – «Эксклюзив: репортаж МИА «Казинформ» из Синьцзяна» — Китай впервые допустил представителей крупных мировых СМИ к ознакомлению с образцовыми профессионально-техническими центрами («лагеря политического перевоспитания») Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). С 3 по 5 января в составе группы из журналистов информационных агентств Reuters, SPUTNIK, Pakistan Associated Press и индонезийского Antara в пресс-туре принял участие и собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае. Маршрут и план посещения объектов были определены исключительно китайской стороной.

AZATTYQ . ORG . Санат УРНАЛИЕВ – ««Где такое видано?» или Общественная бездеятельность» — В Казахстане судебные приговоры гражданским активистам и оппозиционным лидерам нередко содержат запрет на занятие общественной деятельностью как дополнительное наказание к основному. Представители судебных органов говорят, что эта мера накладывается в соответствии с законом. Правозащитники считают, что она противоречит международному праву.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.