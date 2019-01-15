Процедуру взятия осужденной Мухитовой под стражу разъяснили в суде Астаны

Астана. 15 января. КазТАГ – Баубек Коныров. Меры для содержания под стражей осужденной Малики Мухитовой будут приниматься после поступления постановления суда в законную силу, сказал судья районного суда № 2 Есильского района города Астаны Канат Тобагалиулы.

«Вчера было оглашение приговора в отношении Мухитовой, он был оставлен в силе. Была избрана мера пресечения содержания под стражей, но при этом суд оставил по вступлению в законную силу приговора суда. Вчера приговор суда вступил в законную силу. С сегодняшнего дня будут приниматься меры по содержанию под стражу. Как у нас поступит постановление, мы уже отреагируем, направим на исполнение, и Мухитова будет направлена в следственный изолятор, в колонию поселение. Это дело времени», — сказал К.Тобагалиулы в ходе брифинга в суде во вторник.

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменения решения суда первой инстанции в отношении виновницы смертельного ДТП Малики Мухитовой, в результате которого погиб внук Олжаса Сулейменова – Искандер. Отмечалось, что наказание было назначено в пределах санкции и приближено к минимальным.

В суде первой инстанции признали Малику Мухитову виновной по ст. 345, ч. 3 УК РК (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и назначили ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности (в колонии-поселении) с лишением права управлять транспортным средством сроком на 5 лет.