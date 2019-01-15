Пока «Онай» и SMSBus не могут поделить место под солнцем, крайними оказались потребители

Алматы. 14 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Пока оператор электронного билетирования «Онай» и ТОО «SMSBus» не могут поделить место под солнцем, крайними оказались потребители. И это, к сожалению, факт более чем очевидный, который, хотим мы того или нет, нужно принять как данность.

В суете предновогодних хлопот многие жители Алматы поначалу даже не заметили, что одной проблемой стало больше. Почти повсеместно появилось объявление, суть которого сводилась к следующему: «с 30 декабря 2018 года временно не будет приниматься SMS-оплата в автобусах и троллейбусах, которые находились в доверительном управлении у ТОО «Green Bus company».

В нем даже указан виновный – ТОО «Алматыэлектротранс». Из текста объявления следовало, что услуга отключена «по причине отсутствия договора» ТОО «SMSBus» как раз с этой самой компанией.

Кроме того, отмечалось далее, именно по вине ТОО «Алматыэлектротранс» весной 2018 года пассажиры компании были лишены возможности участвовать в акции Beeline – проезд по Т1 в Алматы.

И вот когда алматинцы немного отвлеклись от походов в магазины, вникли в суть объявления, взяли паузу, подумали, и разразились гневной тирадой. Социальные сети стали быстро наполняться различного рода возмущенными постами, лексику которых далеко не всегда можно назвать корректной.

В Алматы все спокойно

Несколько минут думал над тем, ставить ли после этой версии расхожей фразы (В Багдаде все спокойно – КазТАГ) знак вопроса или нет. Подумал немного, и все же не поставил.

Почему?

С одной стороны, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента РК Камила Ковязина пишет в своих комментариях для КазТАГ, что «пассажирам общественного транспорта паниковать по поводу этой новости не стоит».

«SMSBus – это вид безналичного расчета, но он не единственный и не основной. По разным данным, этим способом оплаты проезда на данный момент пользуются 1-2% пассажиров», — аргументирует свою позицию эксперт.

Так, по данным комитета по статистике министерства национальной экономики РК, за январь-ноябрь 2018 года в Алматы перевезено 806 млн 903 тыс. 160 человек. 1-2% от них – это от 8 до 16 млн человек.

Много ума, чтобы сделать вывод, не нужно: если брать общий пассажиропоток в южной столице, то, признаемся честно, это весьма незначительная цифра.

Кто пользуется услугой SMSBus и «Онай»

Как отмечает К. Ковязина, она (услуга – КазТАГ), которую предоставляет SMSBus, рассчитана на тех, кто пользуется общественным транспортом редко: гостей города или автолюбителей, которые по каким-то причинам не могут воспользоваться своим личным транспортом. «То есть говорить о провале безналичного расчета в общественном транспорте нельзя», — категорична эксперт.

И это справедливо хотя бы потому, что, как заявила К. Ковязина, «основным видом безналичного расчета продолжает оставаться карта «Онай», и здесь сбоев нет». «Система ежедневно обслуживает около 1 млн платежей в общественном транспорте», — уточняет эксперт.

Кстати, систему «Онай» во всех видах общественного транспорта Алматы внедрили с 1 октября 2015 года, а полностью город перешел на безналичный расчет с 1 января 2016 года. А уже в середине 2018 года компания сообщила, что ее карточками пользуются свыше 130 тыс. человек в Алматы. И похвастались, что на 1 августа прошлого года произведено более 86 тыс. операций по пополнению баланса карт «Онай» на сумму около Т18 млн.

Принимая все это во внимание, перечислять, какие категории алматинцев пользуются этой картой смысла нет. Практически все. В данном контексте, и это вполне естественно, SMSBus довольно ощутимо отстает от «Онай».

«Онай», конечно, хорошо, но альтернатива все равно нужна

Как отметила К. Ковязина, «у каждого человека должна быть альтернатива, как оплачивать проезд: в какой-то момент может не оказаться под рукой транспортной карты, а платить в два раза больше не хочется». «Тогда было бы полезно иметь возможность оплатить проезд посредством SMS, QR-кодов или посредством NFC», — дополнила эксперт.

И вот как раз здесь и возникает момент противоборства между поставщиками услуг оплаты: оператором электронного билетирования «Онай» и компанией SMSBus. «Насколько я понимаю, именно оператор «Онай» противится тому, чтобы люди пользовались SMSBus, потому что в единую систему они интегрироваться не согласились и, соответственно, доходы уходят на сторону», — предположила К. Ковязина.

И здесь есть, за что бороться. Так, по данным «Онай», в декабре 2016 года оборот общественного транспорта Алматы составил примерно Т800 млн, в декабре 2017 года превысил Т1,4 млрд. Более свежих данных не нашел, но и приведенных цифр вполне достаточно, чтобы судить о размере и аппетитности пирога.

Что делать?

Этот вопрос закономерно возникает именно в тот момент, когда собираешься заканчивать текст. Не мог не возникнуть он и сейчас.

Причем, ответ на него, казалось бы, находится на поверхности: нужно, чтобы оператор «Онай» и компания SMSBus смогли прийти к компромиссу. Возможно, SMSBus должен для себя найти выгоды интеграции в единую систему, возможно, «Онай» должен предложить такие условия интеграции, которые бы устроили SMSBus.

В свою очередь К. Ковязина видит решение проблемы в обособленном развитии обеих систем. «Чем больше различных способов безналичной оплаты, тем лучше, и честная конкуренция между разными поставщиками – это хорошо», — утверждает эксперт.

А проблему отсутствия информационных табличек с кодом транспорта и о том, можно ли в этом автобусе оплатить проезд через SMS, эксперт предлагает решить разработчикам приложения. «Например, в приложении давать перечень автобусных парков, которые работают через SMS. Может, через геопозицию телефона определять код транспорта, чтобы пассажиру не надо было его искать», — дает рекомендации К. Ковязина.

Напомним, 11 января сообщалось, что SMS-оплата продолжает действовать на автобусах, обслуживаемых частными автобусными парками. 30 декабря 2018 года SMS-оплата была отключена на маршрутах, обслуживаемых ТОО «Алматыэлектротранс» в связи с тем, что ТОО «Алматыэлектротранс» – единственный перевозчик в Алматы, не подписавший договор с ТОО «SMSBus. По словам руководства ТОО «SMSBus», директору ТОО «Алматыэлектротранс» было направлено письмо с просьбой обеспечить дальнейшую работу системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Алматы через SMS, но ответа на него получено не было.

Позднее на сайте ТОО «SMSBus» появился список, состоящий из 42 маршрутов, где доступна SMS-оплата проезда.

«Маршруты автобусов Алматы, на которых работает SMSBus: 1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 29P, 31, 34, 47, 48, 49, 50, 54, 57, 60, 62, 65, 67, 72, 78, 81, 102, 104, 104A, 106, 112, 119, 122, 126, 128, 129, 141, 441», — сообщалось на сайте компании 11 января.

На сегодня в Алматы действует более 130 маршрутов, представленных всеми видами городского общественного транспорта – автобусами, троллейбусами и маршрутными такси.

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