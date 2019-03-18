Досудебное расследование начато по делу о конфискате налоговиков на СВХ Алматы

Новости 134 0
Саммит в Ханое провален. Что дальше? Саммит в Ханое провален. Что дальше?
2184

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Досудебное расследование начато по делу о конфискате налоговиков на складах временного хранения (СВХ) Алматы, сообщается в ответе комитете государственных доходов (КГД) фонда Transparency Kazakhstan.

«14 января 2019 года управлением внутренней безопасности департамента государственных доходов по городу Алматы по факту халатности начато досудебное расследование», — говорится в представленном в понедельник ответе зампреда КГД Госмана Амрина на запрос фонда.

Также он сообщил, что комитетом рассматривается вопрос по запрету помещения конфискованных товаров по административным и уголовным делам на СВХ.

Напомним, 21 января в Transparency Kazakhstan сообщили, что на СВХ в Алматы и ряде регионов много лет добровольно-принудительно хранят конфискованную продукцию для органов государственных доходов. Убытки одного из СВХ Алматы были оценены в сумму более Т850 млн.

Похожие материалы:

  1. Первый зампред КУИС МВД задержан по делу о хищении Т1,5 млрд госсредств – источник
  2. Горсуд Алматы оставил приговор осужденным по делу об убийстве Дениса Тен в силе
  3. Массовая гибель рыб в реке Урал: расследование находится на контроле руководства МВД
  4. Определена дата рассмотрения апелляций по делу об убийстве Дениса Тен
  5. Отменить приговор первой инстанции по делу об убийстве Дениса Тен просит сторона матери фигуриста

Новости партнеров

Загрузка...