Досудебное расследование начато по делу о конфискате налоговиков на СВХ Алматы

Алматы. 18 марта. КазТАГ – Досудебное расследование начато по делу о конфискате налоговиков на складах временного хранения (СВХ) Алматы, сообщается в ответе комитете государственных доходов (КГД) фонда Transparency Kazakhstan.

«14 января 2019 года управлением внутренней безопасности департамента государственных доходов по городу Алматы по факту халатности начато досудебное расследование», — говорится в представленном в понедельник ответе зампреда КГД Госмана Амрина на запрос фонда.

Также он сообщил, что комитетом рассматривается вопрос по запрету помещения конфискованных товаров по административным и уголовным делам на СВХ.

Напомним, 21 января в Transparency Kazakhstan сообщили, что на СВХ в Алматы и ряде регионов много лет добровольно-принудительно хранят конфискованную продукцию для органов государственных доходов. Убытки одного из СВХ Алматы были оценены в сумму более Т850 млн.