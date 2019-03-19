Экс-акиму района вынесли приговор за взяточничество в ВКО

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Бывшему акиму Жарминского района Восточно-Казахстанской области Нурлану Сыдыкову вынесли приговор за взяточничество, сообщает Yk-news.kz.

«Жарминский районный суд признал Нурлана Сыдыкова виновным по статье «Получение должностным лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лично или через посредника взятки в виде денег за действия в пользу взяткодателя в значительном размере» и назначил ему штраф – Т29 528 620. Также Сыдыков больше не сможет работать на госслужбе», — говорится в сообщении во вторник.

По материалам дела, осенью 2018 года местный предприниматель подавал в акимат документы на долгосрочную аренду земли у государства с правом выкупа.

«В судебных документах сообщается, что для положительного решения вопроса Сыдыков намеревался получить от предпринимателя миллион тенге. Бизнесмен согласился, но решил вывести чиновника на чистую воду. 9 ноября 2018 года акима задержали», — сказано в сообщении.

Напомним, 9 ноября 2018 года в КНБ сообщили о том, что Сыдыков задержан по подозрению в получении взятки в размере Т800 тыс. от предпринимателя «Л» за положительное решение вопроса о переоформлении права долгосрочной аренды земельного участка.