Нацбанк анализирует возможность внесения изменений в законодательство РК по деятельности онлайн компаний

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Нацбанк РК в целях исключения злоупотребления онлайн компаниями анализирует возможность внесения изменений в законодательство, сообщает пресс-служба НБРК.

«В целях исключения злоупотребления онлайн компаниями положениями Кодекса в настоящее время Национальным банком анализируется возможность внесения соответствующих изменений в законодательство», — говорится в сообщении.

В информации отмечается, что отдельные онлайн компании, пользуясь недостаточной финграмотностью граждан, а также невнимательностью заемщиков, предусматривают в договоре условия, позволяющие необоснованно обогащаться за счет заемщика.

«Например, договором займа предусматривают условие о необходимости предоставления данных о поручителе или нескольких поручителей по обеспечению обязательств заемщика, за непредставление которых взимается штраф; взимают с заемщика комиссию за услуги третьих лиц, которые находят потенциальных клиентов, оформляют договор займа для онлайн компаний», — уточняется в сообщении.

При этом указывается, что Нацбанк не регулирует деятельность кредиторов, предоставляющих займы в том числе в онлайн режиме, и не относящихся к банкам и МФО.

«С жалобами на действия или бездействия онлайн компаний заемщики могут обращаться в суд», — поясняется в сообщении.

Вместе с тем, Нацбанк в целях защиты заемщиков онлайн компаний напоминает требования (часть вторая пункта 1 статьи 718, статья 725-1 Кодекса), предусматривающие основные ограничения по займам, предоставляемым физлицам.

«Годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) по займу, которая должна содержаться в договоре займа, не может превышать 100%; размер неустойки за просрочку платежа не должна быть более 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы выданного займа в год; предельный размер переплаты по займу не должен превышать сумму выданного займа; в случае несоблюдения данных ограничений, а также иных требований пункта 1 статьи 725-1 Кодекса, договор займа признается ничтожным», — перечисляется в сообщении.

Нацбанк также обращает внимание на то, что требования статьи 725-1 Кодекса введены в действие 16 июля 2018 года и не распространяются на договоры займа, заключенные до введения в действие данных ограничений.