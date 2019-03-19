Льготный ипотечный заем под 2% смогут взять работающие семьи — глава ЖССБ

Астана. 19 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Льготный ипотечный заем под 2% смогут взять платежеспособные семьи, сообщила председатель правления Жилстройсбербанк Ляззат Ибрагимова.

«Мы провели тщательный анализ многодетных семей. Многодетные семьи тоже бывают разные. Есть люди, которые зарабатывают более 500 тыс. тенге, есть те, у кого очень низкие доходы. В целом по поручению елбасы выделено 100 млрд тенге ежегодно. Задача обеспечить более платежеспособных, у которых доход на одного члена семьи от 20 000 до 42 500 тенге. Допустим семья с четырьмя детьми и доходом на двух родителей около 260 тыс. тенге будут проходить по нашей программе. У них будет ставка 2% годовых, первоначальный взнос 10%, при этом акиматы могут для тех, у кого не хватает ресурсов на первоначальный взнос давать жилищный сертификат», — сообщила Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве во вторник.

По ее словам, при сумме квартиры в 8 млн тенге платеж будет первые восемь лет 42 тыс. тенге, а последующие 10 лет по 27 тыс. тенге.

«Поэтому в нашей программе будет разрешено как приобретение нового жилья, так и вторичного. Плюс будет разрешено покупать индивидуальные жилища, то есть в Александровке, Косшы, Ильинка. Цель — сделать так, чтобы за минимальную стоимость максимально решить проблему многодетной семьи», — добавила глава ЖССБ.

Другая категория, по ее словам, многодетные семьи, которые получают адресную соцпомощь.

«Они живут на ресурсы государства и их доход очень низкий. Для них будет предоставлено арендное жилье без права выкупа. Они будут жить в этом жилье. В этом году выделено 50 млрд тенге для ускорения процесса, чтобы не ждали эти многодетные семьи, когда это жилье построится; 25 млрд будет на строительство и 25 млрд на выкуп готового жилья», — заключила Ибрагимова.