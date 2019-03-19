Комплексная дорожная карта безопасности труда появится в Казахстане

Астана. 19 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Министерству труда и соцзащиты населения с участием профсоюзов и госорганов поручаю разработать дорожную карту по безопасности труда, сказал премьер-министр РК Аскар Мамин.

«Вопрос обеспечения безопасности труда очень важен. В этой связи я поручаю министерству труда и соцзащиты населения с участием госорганов и профсоюзов в месячный срок разработать комплексную дорожную карту на пятилетний период по безопасности труда. Гульшара Наушаевна (заместитель премьер-министра Абдыкаликова — КазТАГ), контроль за вами», — сказал Мамин на заседании правительства во вторник.

Также премьер дал ряд поручений по совершенствованию трудовой сферы, поручив создать эффективную систему регулирования социально-трудовых отношений.

«Мы обсудили ряд проблемных вопросов в трудовой сфере. Будут приняты конкретные меры по их решению. Необходимо создать эффективную систему регулирования социально-трудовых отношений. Первое, акимам необходимо держать на контроле вопрос по недопущению возникновения социального напряжения в трудовых коллективах. Нельзя допускать необоснованного высвобождения работников. Есть множество хороших примеров, когда на предприятиях положительно решаются трудовые и социальные вопросы работников», — добавил премьер-министр.