Максимум экономических последствий — курс тенге снизится

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Тенге заменят рублем уже в обозримом будущем? Тенге заменят рублем уже в обозримом будущем?
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Алматы. 19 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Максимум экономических последствий от заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий – снижение курса тенге, прокомментировал экономист Асет Наурызбаев.

«Может курс тенге подскочить», — ответил на вопрос МИА «КазТАГ» о том, какие экономические последствия заявления Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий возможны в ближайшие часы, экономист Наурызбаев.

«Люди могут захотеть подкупить валюты», — говорит он. Однако, по его словам, он уверен, что «резервы на этот случай созданы, … банки задание получили …» и ничего особого не произойдет.

«Больше ничего, думаю, не произойдет (неприятного – КазТАГ)», — полагает Наурызбаев.

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