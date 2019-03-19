Максимум экономических последствий — курс тенге снизится

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Максимум экономических последствий от заявления президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий – снижение курса тенге, прокомментировал экономист Асет Наурызбаев.

«Может курс тенге подскочить», — ответил на вопрос МИА «КазТАГ» о том, какие экономические последствия заявления Нурсултана Назарбаева о передаче полномочий возможны в ближайшие часы, экономист Наурызбаев.

«Люди могут захотеть подкупить валюты», — говорит он. Однако, по его словам, он уверен, что «резервы на этот случай созданы, … банки задание получили …» и ничего особого не произойдет.

«Больше ничего, думаю, не произойдет (неприятного – КазТАГ)», — полагает Наурызбаев.