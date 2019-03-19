Ерлан Баттаков назначен на пост ВРИО управделами президента Казахстана

Астана. 19 марта. КазТАГ – Ерлан Баттаков назначен на пост временно исполняющего обязанности (ВРИО) управляющего делами президента (УДП) Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей управляющего делами президента Республики Казахстан на Баттакова Ерлана Еркиновича – первого заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан», — говорится в указе президента Нурсултана Назарбаева во вторник.

Баттаков занимал пост первого зампреда управделами главы государства с апреля 2017 года, а до этого – с сентября 2012 по апрель 2017 года он был заместителем управделами президента. Еще раньше с 2010 по 2012 годы занимал пост заведующего финансово-экономическим отделом УДП.