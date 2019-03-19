Мурзалин назначен заместителем руководителя администрации президента РК

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Алматы. 19 марта. КазТАГ – Малик Мурзалин назначен заместителем руководителя администрации президента РК, сообщает Акорда.

«Назначить Мурзалина Малика Кенесбаевича заместителем руководителя администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Акмолинской области», — сообщается в указе президента.

Мурзалин был акимом Акмолинской области с 14 марта 2017 года. Он ранее занимал должности первого заместителя управляющего делами президента РК, ответственным секретарем агентства РК по делам религий и т.д.

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