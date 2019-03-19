Ради парковки для таксистов руководство автовокзала в Уральске вырубило несколько десятков деревьев

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Уральск. 19 марта. КазТАГНесколько десятков деревьев спилили у здания автовокзала в Уральске, чтобы организовать на этом месте платную парковку для таксистов, передает корреспондент агентства.

О том, что у входа в здание автовокзала кто-то в массовом порядке спилил деревья, сообщил возмущенный житель Уральска. По его словам, сделано это было незаметно в ночное время, чтобы не привлекать излишнего внимания.

«При этом пеньки закидали кусками снега, чтобы их не было видно. Видимо, понимали, что уничтожение спровоцирует возмущение горожан», — отметил житель города.

В ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк», к которому относится автовокзал, заверили, что деревья не представляли никакой ценности.

«Они были сухостойными, часть сгнившими. Мы вместо них высадили новые саженцы. На этот шаг мы пошли из-за реконструкции прилегающей территории. Здесь, в частности, мы планируем организовать автопарковку для таксистов. Никакого нарушения закона в наших действиях нет», — отметил заместитель генерального директора ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Данияр Мухтаров.

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При этом он затруднился ответить, было ли согласовано уничтожение деревьев с отделом ЖКХ или другими уполномоченными структурами.

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