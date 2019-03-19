Подозреваемый в неуплате налогов на миллионы тенге экстрадирован в Казахстан

Алматы. 19 марта. КазТАГ — Из Белоруссии в Казахстан экстрадирован подозреваемый в уклонении от уплаты налогов на крупную сумму Эдуард Маслов, сообщила во вторник пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

«Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 190 млн. тенге в период с 2016 по 2017 годы. По версии следствия, преступную схему совершения данного преступления Маслов разработал в группе лиц по предварительному сговору, будучи учредителем и директором ТОО «ПромСтройИндустрия LTD» в городе Караганда», — говорится в сообщении.

После совершения деяния подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В настоящее время Маслов водворен в следственный изолятор Астаны.