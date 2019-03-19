Стало известно, за что брал взятки директор центральной горбольницы Алматы

Алматы. 19 марта. КазТАГ – Главный врач городской клинической больницы Алматы подозревается в систематическом получении взяток, сообщил во вторник на брифинге в Астане руководитель пресс службы Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции (АДГСПК).

Ранее сообщалось, что в Алматы взят под стражу на два месяца директор центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин.

«Он подозревается в системном получении взятки в общей сумме 200 тысяч тенге от индивидуального предпринимателя за беспрепятственное осуществление и общее покровительство её предпринимательской деятельности в здании «ГКБ №12», — сказала представитель АДГСПК.

Также , по ее информации, главный врач подозревается в получении взяток в общей сумме 340 тыс. тенге и 1950 долларов от представителя ТОО за оказание предпочтения в государственных закупках по поставке товаров медицинского оборудования и изделий медицинского назначения и заключения договора.

Директором городской клинической больницы Алматы Турдалин был назначен 1 февраля 2017 года.

Расследование продолжается.