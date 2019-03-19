Алматы. 19 марта. КазТАГ – Владимир Радионов. Признать размещение камер и радаров на улицах Алматы незаконным требуют юристы, сообщает корреспондент агентства.

«Иск подал один из наших коллег – юрист Мухтар Кусаинов, он адресован управлению городской мобильности (бывшее управление транспорта и автодорог) Алматы. Суть его в том, что устройство камер и радаров на улицах города ничем не регламентировано, нет никаких правовых оснований ни на уровне законов, ни на уровне подзаконных актов, норм, правил», — сказал в комментарии агентству КазТАГ юрист Станислав Лопатин.

По его словам, сегодня в отсутствие четких правил камеры устанавливают где попало и как попало, и требование иска – признать их размещение незаконным.

Первое заседание суда по иску прошло 19 марта.

«В суде представители управления городской мобильности заявили, что они ничего о правилах размещения камер не знают, эти вопросы в ведении департамента полиции. На наш взгляд, такое объяснение довольно слабое. Но ждем, что на следующем заседании скажут представители полиции», — прокомментировал результаты заседания Лопатин.

Следующее заседание по данному иску назначено на 28 марта.