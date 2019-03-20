Экс-замминистра юстиции возглавил аппарат МВД Казахстана

Астана. 20 марта. КазТАГ – Руководителем аппарата министерства внутренних дел Казахстана назначен Жанат Ешмагамбетов, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

«​Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан руководителем аппарата МВД назначен Ешмагамбетов Жанат Болатович», — сообщил в среду советник министра внутренних дел – официальный представитель МВД Нурдильда Ораз.

До назначения на новую должность Ешмагамбетов с апреля 2016 года по март 2019 года занимал пост вице-министра юстиции, до этого с августа 2014 года по апрель 2016 года возглавлял департамент по исполнению судебных актов минюста, а еще раньше в период с апреля 2014 года по июль 2014 года был председателем комитета по исполнению судебных актов минюста.

Напомним, Ешмагамбетов был освобожден от должности вице-министра юстиции постановлением правительства 20 марта.