Астана. 20 марта. КазТАГ – Баубек Коныров. Написание нового названия столицы через дефис объяснила депутат маслихата Астаны от второго округа Зауре Жусупова.

«Сегодня в столичном маслихате на внеочередной сессии было вынесено предложение о переименовании города Астаны в город Нур-Султан. Депутаты единогласно поддержали такое решение, понимая и принимая во внимание решение нашего первого президента – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева 19 марта 2019 года о том, что он сложил свои полномочия. Мы понимаем его роль, заслугу, его мудрые решения. Мы депутаты единогласно поддержали на маслихате решение о переименовании города Астаны в город Нур-Султан. В написании его имя пишется Нурсултан, а переименование города пишется через дефис Нур-Султан. Действительно очень красиво звучит, имеет большие смысловые значения, поэтому лично мне очень даже приятно, красиво звучит это имя», — сказала журналистам Жусупова после внеочередной сессии маслихата в среду.

Она добавила, что дальше решение за республиканской ономастической комиссией.

«Пока предложение поступило на кириллице», — добавила депутат.

В ходе сессии аким Астаны Бахыт Султанов подчеркнул, что акимат полностью поддерживает предложение президента страны об увековечении имени Назарбаева.

«К нам поступают письма от жителей города, трудовых коллективов в поддержку этой инициативы. Сегодня, например, в социальных сетях, пришло письмо о том, что новое название столицы станет началом новых побед города. Он так и сказал: «Сильное имя Нур-Султан». Недаром у казахов говорят: «Высокое имя – дороже мира». Астана – детище Нурсултана Назарбаева. Уважаемые депутаты, вы знаете, что этот вопрос решается на нескольких уровнях. Как я уже сказал ранее, акимат города горячо поддерживает идею нового главы государства о переименовании столицы. Мы предлагаем вам также со своей стороны поддержать инициативу президента Касым-Жомарта Токаева и принять участие в становлении новых возможностей для развития нашей столицы», — сказал Султанов.

Напомним, депутаты столичного маслихата единогласно проголосовали за переименование Астаны в Нур-Султан.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нурсултан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. В частности, в части 3 статьи 2 основного закона было закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев.

19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.