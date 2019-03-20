Я осознаю роль парламента в этот переломный момент нашей истории – Назарбаева

Астана. 20 марта. КазТАГ – Дарига Назарбаева поблагодарила за оказанное доверие депутатов, проголосовавших единогласно за ее кандидатуру на должность спикера сената.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, дорогие казахстанцы! Прежде всего, хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали! Я глубоко осознаю роль парламента в политической и общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально уязвимых слоев общества», — сказала Назарбаева в среду на заседании сената.

Ранее сообщалось, что кандидатуру Назарбаевой на должность спикера сената выдвинул на заседании палаты президент Касым-Жомарт Токаев. Депутаты сената проголосовали единогласно.