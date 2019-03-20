Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс – МИД

Астана. 20 марта. КазТАГ – Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, сообщает пресс-служба казахстанского МИД.

«Казахстан сохранит миролюбивый внешнеполитический курс, основанный на принципах многовекторности, сбалансированности и прагматизма с соблюдением всех международных обязательств. Отношения со всеми странами мирового сообщества продолжат выстраиваться на основе взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга», — говорится в распространенном в среду заявлении МИД, связанном сменой руководства страны.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «новый президент будет строить свою деятельность в соответствии с Конституцией и другими законами Республики Казахстан».

«Современная политическая система Казахстана обеспечивает полную преемственность власти, политического и экономического развития государства. Будет продолжена модернизация всех сфер жизнедеятельности, направленная, в первую очередь, на повышение благосостояния и качества жизни граждан, усиление институтов гражданского общества на основе демократической модели развития и верховенства закона. Государство продолжит меры по улучшению инвестиционного климата в Казахстане, в том числе по защите прав и интересов иностранных бизнес партнеров», — сказано в заявлении.

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить страной будет экс-спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который уже принес присягу и вступил в должность главы государства.