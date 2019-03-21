Наурыз мейрамы празднуют казахстанцы: Куда сходить в Астане, Алматы и Шымкенте

Алматы. 21 марта. КазТАГ – Наурыз мейрамы празднуют с 21 по 23 марта казахстанцы, передает корреспондент агентства.

В Астане основные праздничные мероприятия начнутся в 11.00 перед монументом «Қазақ елі», где установлены праздничные юрты. Для гостей и жителей столицы власти города обещают концертную программу с участием солистов государственной филармонии и звезд казахстанской эстрады.

«Будут проведены спортивные соревнования по казакша курес, поднятию гирь, кол курес, аркан тартыс, асык ату. Кроме того, совместно с дворовыми клубами района организованы соревнования по шахматам и тогыз кумалак. Для победителей предусмотрены призы и подарки», — сообщили в столичном акимате.

Также праздничные мероприятия предусмотрены в районах Байконыр, Есиль и Сарырка.

«Во Дворце «Жастар» 21-22 марта с 10.00 пройдут народные гуляния и состоится праздничный концерт. Здесь же ожидаются спортивные состязания по аркан тартыс, поднятию гири, асык ату, армрестлингу, тогыз кумалак. В средней школе № 55 жилого массива Казгородок и школе №49 жилого массива Ондирис также будет организована культурная программа», — сообщили в акимате Астаны.

Народные гулянья будут проходить также в парке «Жетысу», жилых массивах Пригородный и Уркер, микрорайоне Жагалау на пересечении улиц Ч. Айтматова и Орынбор, на территории школы-лицея № 59. На площадках будут установлены юрты, организована концертная программа, спортивные игры, праздничная торговля. Начало в 11.00.

«В музее им. С. Сейфуллина до 24 марта работает выставка «Қош келдің, Әз Наурыз». На городской площади 21-22 марта пройдут традиционные народные гуляния. 22 марта с 11.00 состоится праздничный концерт в жилых массивах Коктал-1, Коктал-2. Гуляния пройдут в национальном театре танца «Наз» и средней школе № 68», — добавили в столичном акимате.

В Алматы масштабные мероприятия будут проходить c 21 по 24 марта на семи основных площадках города: площадь Астана; улица Панфилова; улица Жибек жолы; территория ледового комплекса AlmatyArena; территория ледового комплекса HalykArena; международный комплекс лыжных трамплинов «Сұңқар»; площадка перед выставочным комплексом «Атакент». Как отмечают власти Алматы, празднование Наурыз мейрамы в 2019 году будет отличаться тем, что массовым празднованием будут охвачены все части города.

«Впервые у самого подножья гор в международном комплексе трамплинов «Сункар и в центре города на площадке перед выставочным комплексом «Атакент» будет организована молодежная активность в честь «Года молодежи». На праздничных площадках алматинцев и гостей города встретят любимые артисты, яркие этно-представления и перфомансы, ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства, благотворительные акции и множество приятных и неожиданных сюрпризов», — сообщили в акимате южной столицы.

В Шымкенте 21 марта на набережной реки Кошкар ата в 11.00 начнется весенний фестиваль «Сеиль Кошкар ата». Гостей и жителей города ожидают праздничная программа и соревнования по национальным видам спорта. Ожидается, что будет проведен обряд жертвоприношения. Целью мероприятия, по словам организаторов, является возрождение древних традиций казахского народа, популяризация национальных обычаев и традиций.

Народные гулянья пройдут в праздничные дни и в других городах Казахстана.

Также в стране начинаются самые длинные в 2019 году выходные. Наурыз мейрамы в Казахстане официально празднуют с 21 по 23 марта включительно, но в 2019 году 23 марта – суббота, поэтому субботний выходной переносится на ближайший понедельник – 25 марта. Таким образом, ближайшие праздничные выходные в стране продлятся пять дней – с 21 по 25 марта включительно.