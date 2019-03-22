Страны Евросоюза отложили Brexit

Алматы. 22 марта. КазТАГ – Страны Европейского союза (ЕС) отложили выход Великобритании из состава союза (Brexit), сообщает ТАСС.

«Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если это соглашение одобрено не будет», — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Он уточнил, что за вечер несколько раз встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, «чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки».

«И я рад сообщить, что мы достигли соглашения, она приняла их», — добавил Туск.

Напомним, референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2017 года. Победу с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit. 29 марта 2018 года Мэй официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна была завершиться к концу марта 2019 года. Назывались даже точная дата и время выхода – 29 марта в 23.00 по лондонскому времени (05.00 аст).