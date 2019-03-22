Астана. 22 марта. КазТАГ – Внесение поправок в Конституцию из-за переименования Астаны прокомментировал минюст, передает корреспондент агентства.

«Столицей Казахстана является город Астана. Это установлено статьей 2 Конституции Республики Казахстан. Поправки в Конституцию может внести парламент на основании статьи 53 Конституции. Это происходит по предложению президента на совместном заседании палат парламента», — говорится в распространенном минюстом в пятницу сообщении.

Однако, отметили в ведомстве, Конституцией установлено, что лицо, принявшее на себя полномочия президента в результате досрочного прекращения полномочий избранного президента, «не вправе инициировать изменения в Конституцию» (статья 48).

«Вместе с тем, поправки в Конституцию также могут быть внесены республиканским референдумом (статья 91). Предложение о проведении референдума может быть инициировано парламентом или правительством. Решение о проведении или об отказе в проведении референдума принимает президент», — добавили в МЮ РК.

При этом, заявили в минюсте, проект изменений и дополнений в Конституцию «не выносится на республиканский референдум, если президент решит передать его на рассмотрение парламента».

«Решение парламента в этом случае принимается в порядке, предусмотренном Конституцией в вышеупомянутой статье 53. Поправки в Конституцию о переименовании столицы были внесены по вышеописанной процедуре в полном соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан», — заявили в минюсте.

Напомним, 20 марта временный президент Касым-Жомарт Токаев после принесения клятвы на Конституции Казахстана, предварявшей его вступление в новую должность, выдвинул в своей первой официальной речи на посту главы государства идею переименовать Астану в Нур-Султан. Спустя несколько часов парламент во втором чтении принял поправки в Конституцию ради переименования столицы Казахстана. Сейчас в части 3 статьи 2 основного закона закреплено, что «столицей Казахстана является город Астана», а в части 3.1. сказано, что «в пределах города Астаны может быть установлен особый правовой режим в финансовой сфере в соответствии с конституционным законом».

«Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника Нурсултана Абишева Назарбаева. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нур-Султан. Хотел бы напомнить, что такое предложение уже высказывалось парламентариями и депутатами парламента», — сказал Токаев, предложив назвать центральные улицы всех крупных городов страны именем первого президента.

Маслихат столицы идею переименования Астаны в Нур-Султан уже поддержал.

19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.

21 марта в Астане полиция задержала около 20 граждан, попытавшихся выразить перед зданием акимата свое несогласие с переименованием столицы в отсутствие референдума. 22 задержания в Астане продолжились. Сообщается о задержаниях в Алматы.