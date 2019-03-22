Выборы президента Казахстана могут быть проведены досрочно

Алматы. 22 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Президентские выборы в Казахстане должны состояться в 2020 году, но могут быть проведены досрочно, сообщает международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P).

«Президентские выборы в Казахстане должны состояться в 2020 году, тогда и будет решено, останется ли господин Токаев (Касым-Жомарт – КазТАГ) на посту президента. Однако мы отмечаем, что выборы могут быть проведены досрочно», — говорится в бюллетене S&P.

Политика, проводимая правительством, в целом, не изменится, ожидает S&P, как и высокая централизация процесса принятия решений.

Агентство отмечает, что закон, утвержденный парламентом Казахстана в 2018 году, увеличивает властные полномочия совета безопасности Республики Казахстан и наделяет первого президента страны Нурсултана Назарбаева правом пожизненно возглавлять его в качестве председателя и пользоваться правом вето в вопросах, касающихся внутренней стабильности, внешней и оборонной политики.

«В связи с этим, сохраняются риски, связанные с переходом власти», — подчеркивает S&P.

Конституционные изменения, одобренные парламентом Казахстана в марте 2017 года и призванные повысить роль кабинета министров и парламента, могут способствовать, как полагает S&P, повышению предсказуемости будущих политических решений только в средне- и долгосрочной перспективе.

Напомним, 19 марта Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. До очередных президентских выборов временно руководить государством будет экс-спикер сената Токаев.