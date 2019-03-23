Президент AIBA заявил о своей отставке

Астана. 23 марта. КазТАГ – Президент международной ассоциации бокса (AIBA), членом которой является Казахстан, Гафур Рахимов заявил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с Международным олимпийским комитетом (МОК) и санкциями министерства финансов США. Соответствующее заявление Рахимова опубликовано на официальном сайте ассоциации.

Узбекский бизнесмен Рахимов был избран президентом AIBA в ноябре 2018 года на конгрессе в Москве вопреки предупреждениям и ультиматумам, выдвинутым против его кандидатуры МОК — Рахимов включён в санкционный список министерства финансов США как один из лидеров международной преступной организации «Brothers’ Circle».

МОК прямо сообщил Рахимову, что его выдвижение на пост президента повлияет на статус бокса в олимпийской программе. Сразу после выборов МОК заморозил все отношения с AIBA, прекратил финансирование олимпийских боксёрских программ и остановил программу отбора боксёров на Олимпийские игры в Токио 2020.

Президент AIBA отверг все «сфабрикованные против него обвинения» и заявил, что они основаны «на политически мотивированной лжи». Тем не менее, считает Рахимов, он обязан «сделать всё для служения боксу и спортсменам».

В заявлении президента AIBA сказано, что в конце недели будет созвано заседание исполнительного комитета AIBA, на котором обсудят вопрос его отставки и начнут процесс назначения временного президента.