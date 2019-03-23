Токаев подписал поправки в конституцию: столица Казахстана Нур-Султан

Астана. 23 марта. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Конституцию, в соответствии с которыми столицей Казахстана является город Нур-Султан, сообщила в субботу пресс-служба минюста Казахстана.

«Cегодня 23 марта президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми столицей Казахстана является город Нур-Султан. Также президент подписал соответствующий указ о переименовании столицы», — говорится в сообщении.

Глава минюста Марат Бекетаев отметил, что поправки в Конституцию о переименовании столицы внесены в полном соответствии с Конституцией и законами РК. Министр юстиции рассказал о юридических тонкостях этой процедуры.

«Министерство юстиции подготовило проект указа для внесения на рассмотрение Президенту вопроса о проведении референдума для переименования столицы, как это предусматривает статья 91 Конституции. Это предложение правительство в форме постановления направило Касым-Жомарту Токаеву. По закону, в таком случае, президент, либо лицо, принявшее на себя его полномочия, должно принять одно из трех решений:

1) передать вопрос на рассмотрение парламента,

2) вынести вопрос на республиканский референдум,

3) отклонить предложение о внесении поправок в Конституцию», — напомнили в минюсте.

Токаев выбрал первый вариант и передал вопрос на рассмотрение парламента, который в свою очередь, на совместном заседании палат принял закон о внесении поправок в Конституцию.

Далее закон скрепляется подписями спикеров палат парламента и премьер-министра и направляется на подпись президенту. С момента подписания закон о внесении изменений в Конституцию вступил в силу.

Министр юстиции пояснил, что в соответствии с законом «Об административно- территориальном устройстве Республики Казахстан» также проведена работа, необходимая для переименования столицы, в результате которой президент подписал указ о переименовании столицы.

В соответствии с установленной процедурой, правительство вносит президенту представления по наименованию и переименованию областей, районов, городов. Это происходит на основании заключения республиканской ономастической комиссии и с учетом мнения населения соответствующей территории, ее местных представительных и исполнительных органов.

«Для этого, учитывается мнение населения соответствующей территории путем проведения публичных слушаний в постоянных комиссиях маслихата, по итогам которых оформляют протокол. На основании слушаний и протокола, городской маслихат и акимат внесли соответствующее предложение в республиканскую ономастическую комиссию. Ее положительное заключение на предложение переименовать город получено 20 марта», — отметили в министерстве.

Министр юстиции заверил, что несмотря на короткие сроки, все процедуры проведены в строгом соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что переименование столицы Казахстана вызвало неоднозначную реакцию и даже протест в обществе. В четверг и пятницу в стране прошли несколько акций протеста, были задержаны десятки людей, выражавших несогласие с переименованием Астаны.