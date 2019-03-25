Назарбаев назначил пресс-секретаря, шефа протокола, завсекретариатом

Астана. 25 марта. КазТАГ – Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд назначений сотрудников своей канцелярии.

«Решением первого президента Республики Казахстан руководителями структурных подразделений в его канцелярию назначены: Айдос Ыдырысулы Укибай – пресс-секретарем Елбасы; Арслан Момышевич Дандыбаев – шефом протокола Елбасы; Нурлан Мухтарбекулы Ыбырайым – заведующим отделом организационной работы; Нурлан Жамбылханович Каймолдаев – заведующим отделом документационного, финансового и кадрового обеспечения; Аскар Мауленович Молдагаринов – заведующим секретариатом руководителя канцелярии Елбасы; Елдар Серикович Томашов – заведующим секретариатом помощника Елбасы», — сообщается на сайте akorda.kz.

Назарбаев 19 марта завил о своей отставке, в соответствии с конституцией спикер сената Касым-Жомарт Токаев принял на себя обязанности главы государства.