Астана. 25 марта. КазТАГ – Казахстан выиграл суд против итальянцев по иску на $20,3 млн из-за проекта «Алматы–Хоргос», сообщает пресс-служба минюста.

«Арбитражный суд Международной торговой палаты в Париже принял решение в пользу Казахстана», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве уточнили, что 16 февраля 2018 года итальянская строительная компания СП «Todini Impregilo Kazakhdorstroy» подала иск в арбитражный институт Международной торговой палаты (ICC) против комитета автомобильных дорог министерства по инвестициям и развитию (КАД) по суммам, подлежащим выплате согласно решению Совета по урегулированию споров (СУС) от 14 апреля 2017 года. Сумма иска составила $20,3 млн, с правом увеличения до $32 млн.

«Спор возник в рамках реализации проекта «Алматы–Хоргос» международного транзитного коридора «Западная Европа–Западный Китай» в рамках соглашения о займе между Республики Казахстан и Международным банком реконструкции и развития (МБРР)», — пояснили в минюсте.

Отмечается, что 18 марта 2019 года Арбитражный суд ICC в Париже принял решение в пользу Республики Казахстан.

«Решением определено, что у СУС отсутствует юрисдикция рассматривать спор, возникший между КАД МИИР РК и СП «Todini Impregilo Kazakhdorstroy». Таким образом, решение СУС от 14 апреля 2017 года, принятое против КАД, не подлежит исполнению. Арбитражный суд также отклонил все последующие требования истца к Республике по данному спору. Представление и защиту интересов государства по делу обеспечивает министерство юстиции РК. В качестве консультанта привлечена юридическая фирма Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP», — сказано в сообщении.