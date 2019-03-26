Охотинспекторы МСХ РК задержаны в числе подозреваемых в отстреле более 100 сайгаков

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Астана. 26 марта. КазТАГ – Охотинспекторы минсельхоза Казахстана задержаны в числе подозреваемых в отстреле более 100 сайгаков, сообщает пресс-служба МВД.

«17 марта в Акмолинской и Карагандинской областях было обнаружено более сотни туш сайгаков с отпиленными рогами. По данным фактам было начато досудебное расследование и создана специальная следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников, работников природоохранной полиции и кинологов. По подозрению в массовом отстреле сайгаков сотрудниками полиции задержана группа лиц, в том числе инспектора РГКП «Охотзоопром» министерства сельского хозяйства», — сообщил во вторник советник министра внутренних дел Нурдильда Ораз.

Он уточнил, что в отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В ходе обысков по месту жительства подозреваемых в браконьерстве изъяты орудия преступления, а так же рога сайгаков. Расследование продолжается», — добавил официальный представитель МВД.

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