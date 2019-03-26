Астана. 26 марта. КазТАГ – Более Т32 млрд грантов и микрокредитов получит неработающая и самозанятая молодежь в 2019 году, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Очень важно держать на контроле вопрос занятости молодежи. Необходимо развивать предпринимательство среди молодых. Для этого в дорожной карте (по проведению года молодежи – КазТАГ) предусмотрен ряд мер по выдаче микрокредитов и грантов для неработающей и самозанятой молодежи в рамках проекта «Жас кәсіпкер», для которого выделено более Т32 млрд», — сообщил во вторник премьер-министр Аскар Мамин.

На заседании правительства он отметил, что акиматам совместно с соответствующими министерствами надо ускорить работу по определению механизма выдачи не менее одной тысячи арендных квартир ежегодно для молодежи.

«В дорожной карте в рамках проекта «Жас маман» предусмотрены более Т57 млрд на модернизацию 200 учебных заведений (180 колледжей и 20 вузов) по 100 востребованным профессиям», — добавил Мамин.

Премьер поручил министерству образования и науки совместно с министерством труда и социальной защиты населения, акиматами регионов ускорить работу по определению этих учебных заведений и перечня профессий, которые примут участие в данном проекте.

«Министерству информации и общественного развития совместно с соответствующими государственными органами и акиматами поручено принять все необходимые меры по качественной реализации дорожной карты», — говорится в сообщении.