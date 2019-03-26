Токаев взял на личный контроль ЧП на «Каламкасе»

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Астана. 26 марта. КазТАГ Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев взял на личный контроль ситуацию на месторождении «Каламкас» в Мангистауской области.

«Поручил правительству принять все необходимые меры по локализации очага возгорания и ликвидации ЧП на месторождении «Каламкас». Данный вопрос находится на моем контроле», — написал Токаев в своем twitter-аккаунте во вторник.

Напомним, 25 марта в 7.10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении «Каламкас» АО «МангистауМунайГаз» в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв.м. Отмечалось, что жертв и пострадавших нет. На месте тушения пожара организован оперативный штаб под руководством начальника ДЧС Мангистауской области Куанара Базарбаева.

26 марта в пресс-службе АО НК «Казмунайгаз» сообщили, что пожар на месторождении не могут локализовать из-за отсутствия подъездных путей к очагу возгорания.

Пожару предшествовала авария на буровой. В частности, 24 марта стало известно, что 13 марта в 17.30 на месторождении «Каламкас» при бурении ТОО «Инженерная Буровая Компания «Си Бу» (Актау) скважины №8237 с проектной глубиной 903 м произошла внештатная ситуация с выбросом газоводяной смеси. В минэнерго Казахстана уверяли, что ликвидация последствия происшествия ожидается к вечеру 24 марта.

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