Жилкибаев назначен вице-министром труда и соцзащиты

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Астана. 26 марта. КазТАГЕржан Жилкибаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Жилкибаев Ержан Жуматулы назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении во вторник.

Жилкибаев в последние годы работал госинспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента Казахстана и акимом Медеуского района Алматы.

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