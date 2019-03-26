Жилкибаев назначен вице-министром труда и соцзащиты

Астана. 26 марта. КазТАГ – Ержан Жилкибаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Жилкибаев Ержан Жуматулы назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении во вторник.

Жилкибаев в последние годы работал госинспектором отдела госконтроля и организационно-территориальной работы администрации президента Казахстана и акимом Медеуского района Алматы.