Алматы. 27 марта. КазТАГ – По информации Международного энергетического агентства (МЭА), беспорядки в Алжире не повлияли на производство нефти и газа, сообщает кенийский телеканал Citizen.

«Как заявил представитель МЭА, на добычу нефти и газа в Алжире пока не влияют политические волнения, охватившие страну», — говорится в сообщении в среду.

Алжир, который является одним из крупнейших производителей нефти и газа, и состоит в ОПЕК, с 22 февраля охватила волна массовых протестов против 20-летнего правления президента Абдельазиза Бутефлики.

«Пока нет никаких признаков того, что фактическое производство и экспорт в Алжире были затронуты, но мы будем наблюдать за ситуацией и за ее развитием», — сказал глава отдела нефтяной промышленности и рынка МЭА Нил Аткинсон.

На прошлой неделе информированные источники сообщили, что переговоры между ExxonMobil и Алжиром о разработке месторождения природного газа в североафриканской стране были приостановлены из-за беспорядков.

Кроме того, Аткинсон сказал, что добыча нефти в Венесуэле может пострадать еще сильнее, чем сейчас, если граждане США, работающие в нефтяной промышленности, будут вынуждены покинуть латиноамериканскую страну из-за санкций США.

«Это может оказать огромное влияние в зависимости от того, насколько венесуэльцы сами смогут выполнять необходимые работы. Это еще один потенциальный фактор в продолжающемся спаде в нефтяной промышленности», — сказал чиновник МЭА.