Венесуэльцы предпочитают хранить сбережения в криптовалюте из-за экономического кризиса

Алматы. 27 марта. КазТАГ – Венесуэльцы предпочитают хранить сбережения в криптовалюте из-за продолжающегося экономического кризиса, сообщает специализированное издание CoinIdol.

«Венесуэла – одна из самых богатых нефтью стран в Южной Америке и мире в целом, все еще испытывает политическую нестабильность, и это приводит к стагнации ее экономики. Традиционная валюта – боливар – потеряла свою ценность из-за гиперинфляции, поразившей страну, что вынудило граждан массово переводить свои сбережения в криптовалюты, такие как Petro, Bitcoin, Ethereum, Ripple и другие», — говорится в сообщении в среду.

При этом отмечается, что ВВП страны упал до -16,5%, а уровень инфляции превысил 10 млн процентов.

«Поскольку боливар потерял свою ценность, Венесуэла не в состоянии заключить импортные контракты, чтобы ежедневно получать необходимую импортную продукцию, а запасы на складах истощились», — отмечается в публикации.

По информации издания, правительство Николаса Мадуро поддерживает использование криптовалюты, несколько лет назад в стране была создана собственная монета под названием Petro с привязкой к нефти. При этом в прошлом месяце Национальное управление по надзору за криптовалютами Венесуэлы, объявило о взимании комиссии в размере 15% со всех платежей, осуществляемых с использованием криптовалют, а в октябре 2018 года правительство заставляло граждан оплачивать услугу оформления паспортов в Petro.

«Постепенно нарастающие разногласия, и холодные, и экономические войны между различными странами, такими как США, Китай, Россия, Северная Корея и другие, могут привести к тому, что все больше людей будут переводить свои активы в криптовалюты», — пишет издание.